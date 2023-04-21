Аленичев: В матче «Спартака» с «Динамо» был дворовый футбол

Бывший главный тренер «Спартака»Аленичев поделился мнением о результативном матче между красно-белыми и «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

Игра завершилась вничью 3:3, «Спартак» ушел от поражения за несколько минут до финального свистка, реализовав пенальти.

«Да, я слышал разговоры про матч "Спартака" с "Динамо": "Сумасшедший футбол". Ребята, это был дворовый футбол.

Для дилетантов, конечно, было интересно — шесть голов. Но что это было? В НХЛ или НБА есть выставочные матчи. Вот игра "Спартак" — "Динамо" была очень похожа на это шоу.

Как можно играть с таким количеством ошибок? А ошибки-то были детей 7-10 лет», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

Напомним, ранее на этой неделе «Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России. «Акрон» занимает 12-е место в таблице Первой лиги.