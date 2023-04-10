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    Титов раскритиковал игру «Спартака» и «Динамо» в дерби

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов признался, что его разочаровала игра команды в матче с «Динамо» (3:3) в 22-м туре чемпионата России.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Надеялся на победу "Спартака", который при ничьей еле ноги унес. Хотя дело даже не в этом — для болельщиков это действительно было зрелище.

    Да, забитых мячей хватало, и пенальти нервишки потрепали, а вот главного не было — игры, в которой была бы видна мысль, продуманность комбинаций в атаке. Голы рождались не за счет мастерства, а были результатом невероятных ошибок. Что меня лично больше всего и расстроило.

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    • Меня тревожит, что больше всего мы говорим не о качественной игре, интересных находках в ней, а о провалах и ошибках.

    Теперь представьте, что с таким багажом "Спартак" или "Динамо" добрались бы до еврокубков. И что бы мы увидели?», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

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