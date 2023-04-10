Титов раскритиковал игру «Спартака» и «Динамо» в дерби

Егор Титов Фото: globallookpress.com
«Надеялся на победу "Спартака", который при ничьей еле ноги унес. Хотя дело даже не в этом — для болельщиков это действительно было зрелище.
Да, забитых мячей хватало, и пенальти нервишки потрепали, а вот главного не было — игры, в которой была бы видна мысль, продуманность комбинаций в атаке. Голы рождались не за счет мастерства, а были результатом невероятных ошибок. Что меня лично больше всего и расстроило.
Меня тревожит, что больше всего мы говорим не о качественной игре, интересных находках в ней, а о провалах и ошибках.
Теперь представьте, что с таким багажом "Спартак" или "Динамо" добрались бы до еврокубков. И что бы мы увидели?», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».