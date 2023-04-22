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    «Зенит» не сможет переиграть «Динамо»

    «Зенит» — «Динамо». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 22 апреля 2023 года

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    «Динамо» Москва
    Питерский «Зенит» сыграет на своем поле с московским «Динамо» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Апреля 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Зенит»

    Питерский коллектив продолжает уверенно идти к очередному, уже пятому подряд, чемпионскому титулу. В настоящий момент «зенитчики» лидируют в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе команды из Санкт-Петербурга 55 очков.

    «Сине-бело-голубые» на девять пунктов опережают второй «Ростов» и на десять баллов — третий «Спартак». Растерять такое преимущество очень сложно, поэтому с большой долей вероятности команда с берегов Невы должна выигрывать золотые медали.

    Коэффициенты матча Зенит — Динамо

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    Также «Зенит» имеет лучшую статистику забитых и пропущенных мячей — он больше всех забил и меньше всех пропустил. В активе команды 57 забитых и 11 пропущенных мячей. Из Кубка России подопечные Сергея Семака уже вылетели.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а до этого он на выезде переиграл «Локомотив» (2:1) и дома одолел «Урал» (2:0). Перед этим зенитовцы в гостях уступили ЦСКА (0:1).

    «Динамо»

    «Бело-голубые» в текущем сезоне борются за пятерку сильнейших. По итогам 23 туров «динамовцы» имеют в своем активе 39 очков. Они занимают пятое место в турнирной таблице российского первенства, однако еще могут побороться за тройку сильнейших.

    В настоящий момент команда из Москвы на пять пунктов отстает от ЦСКА и на шесть — от «Спартака». При этом, вслед за москвичами расположились «Краснодар» и «Ахмат», которые также могут навязать им борьбу.

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  • 17/04/2023

    • Разница забитых и пропущенных мячей у команды из столицы России — 42:30. Также подопечные Славиши Йокановича неожиданно проиграли «Акрону» и вылетели из Кубка России. Поэтому сейчас «динамики» полностью сконцентрированы на играх РПЛ.

    В последней игре «Динамо» в родных стенах переиграло «Пари НН» из Нижнего Новгорода (3:1), а до этого сыграло вничью с московским «Спартаком» (3:3). Перед этим динамовцы дома уступили «Сочи» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают однозначным фаворитом хозяев поля. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.45.

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    На викторию «Динамо» дают 7.00, ничья оценена в 4.60.

    «Зенит» в последнее время играет не очень уверенно, а «Динамо» уже некуда отступать, поэтому поставим, что подопечные Славиши Йокановича смогут не проиграть в Санкт-Петербурге.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом противостоянии забьют.

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    «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» не сможет переиграть «Динамо»
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