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    Спаллетти: Футболисты «Наполи» просто обязаны выложиться по максимуму в игре с «Миланом»

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Мы работаем над деталями и над тем, что произошло в первом матче. Всегда есть вещи, которые можно поправить. У "Милана" техничная команда. У нее есть мотор. Их вратарь играет как либеро. Мы должны уделить внимание деталям. Тогда мы окажемся в более выгодном положении, чем они.

    Мы опытны. За плечами у нас много матчей Лиги чемпионов, в которых мы показали зрелость и характер. Я не вижу причин, почему мы не можем вновь проявить эти качества. Всегда есть возможность изменить результат. Я верю, что команде удастся это сделать.

    Надо думать, как сыграть в свою игру, выложиться на все сто. Этот турнир, этот уровень футбола — награда игрокам за проделанную работу. Это награда всему городу за то влияние, которое он оказал на команду. Мы просто обязаны выложиться по максимуму», — цитирует Спаллетти сайт УЕФА.

    Первая игра прошла в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.

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