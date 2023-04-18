«Наполи»
«Адзурри» проиграли на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Милана» (0:1), поэтому в ответной игре им необходимо отыгрываться.
Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 14 (!) очков.
Коэффициенты матча Наполи — Милан
К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 29 встречах «Наполи» пропустил лишь 21 мяч.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Тем не менее, в прошлом туре коллектив не смог выиграть, довольствовавшись ничьей 0:0. С учетом того, что в четырех последних играх клуб победил лишь раз, то его форма оставляет желать лучшего.
«Милан»
«Милан» успешно провел первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором обыграл на своем поле «Наполи» (1:0).
«Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В итальянском чемпионате «россонери» находятся на 4-м месте в таблице с отрывом в два балла от «Интера».
При этом обороняется команда не столь монолитно. В 30 матчах Серии А в воротах клуба побывало уже 37 мячей.
В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах, так что он имеет неплохие шансы на итоговый успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Милана» оценивается в 4,66, ничья — в 3,60.
В 12 из 13 последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,81.
Еще один вариант ставки — «Милан» не проиграет за 2,03, ведь гости не знают поражений четыре последних матчей кряду.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Наполи» — «Милан» за 5.00.