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    Отыграется ли «Наполи» против «Милана» в Лиге чемпионов?

    «Наполи» — «Милан». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 18 апреля 2023 года

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    «Наполи» проиграл первый матч 0:1
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 18 Апреля 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Наполи»

    «Адзурри» проиграли на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Милана» (0:1), поэтому в ответной игре им необходимо отыгрываться.

    Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 14 (!) очков.

    Коэффициенты матча Наполи — Милан

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    К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 29 встречах «Наполи» пропустил лишь 21 мяч.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Тем не менее, в прошлом туре коллектив не смог выиграть, довольствовавшись ничьей 0:0. С учетом того, что в четырех последних играх клуб победил лишь раз, то его форма оставляет желать лучшего.

    «Милан»

    «Милан» успешно провел первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором обыграл на своем поле «Наполи» (1:0).

    «Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В итальянском чемпионате «россонери» находятся на 4-м месте в таблице с отрывом в два балла от «Интера».

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    • При этом обороняется команда не столь монолитно. В 30 матчах Серии А в воротах клуба побывало уже 37 мячей.

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах, так что он имеет неплохие шансы на итоговый успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Милана» оценивается в 4,66, ничья — в 3,60.

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    В 12 из 13 последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,81.

    Еще один вариант ставки — «Милан» не проиграет за 2,03, ведь гости не знают поражений четыре последних матчей кряду.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Наполи» — «Милан» за 5.00.

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    «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Наполи» против «Милана» в Лиге чемпионов?
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