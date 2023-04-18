«Наполи» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Адзурри» проиграли на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Милана» (0:1), поэтому в ответной игре им необходимо отыгрываться.

Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 14 (!) очков.

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К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 29 встречах «Наполи» пропустил лишь 21 мяч.

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Тем не менее, в прошлом туре коллектив не смог выиграть, довольствовавшись ничьей 0:0. С учетом того, что в четырех последних играх клуб победил лишь раз, то его форма оставляет желать лучшего.

«Милан»

«Милан» успешно провел первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором обыграл на своем поле «Наполи» (1:0).

«Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В итальянском чемпионате «россонери» находятся на 4-м месте в таблице с отрывом в два балла от «Интера».

При этом обороняется команда не столь монолитно. В 30 матчах Серии А в воротах клуба побывало уже 37 мячей.

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах, так что он имеет неплохие шансы на итоговый успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Милана» оценивается в 4,66, ничья — в 3,60.

В 12 из 13 последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,81.

Еще один вариант ставки — «Милан» не проиграет за 2,03, ведь гости не знают поражений четыре последних матчей кряду.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Наполи» — «Милан» за 5.00.