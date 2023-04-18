«Наполи»
«Наполи» нынешний сезон проводит великолепно. Скудетто уже почти в кармане, ведь отрыв от идущего вторым «Лацио» измеряется комфортными 14 очками.
Крепка и оборона команды: лишь 21 пропущенный мяч в 30 матчах Серии А. Да и в атаке неаполитанцы преуспевают: 66 голов.
Коэффициенты матча Наполи — Милан
В предыдущем туре чемпионата «Наполи» не смог добыть победу. Дома лидер Серии А не сумел одолеть скромную «Верону» (0:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В первом поединке неаполитанцы уступили «Милану» с минимальным счетом. Так что в ответной встрече от «Наполи» стоит ожидать высокой атакующей активности.
«Наполи» наверняка сыграет первым номером. К тому же вернулся в строй лидер атак команды Виктор Осимхен.
«Милан»
«Милан» нынешний сезон проводит нестабильно. «Россонери» находятся лишь на 4 месте в турнирной таблице Серии А.
А вот обороняется «Милан» не столь монолитно. В 30 матчах чемпионата Италии миланцы пропустили 37 мячей.
Свой последний поединок «Милан» провел неудачно. Команда Стефано Пьоли не смогла обыграть «Болонью» (1:1).
Победа в первом поединке дает миланцам неплохие шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов. Правда, «россонери» уж точно не будут играть на удержание минимального преимущества.
Миланцы предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Не примет участие в матче лишь многоопытный Златан Ибрагимович.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.75.
На викторию «Милана» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.60.
Гости, несмотря на победу в первом матче, явно не будут отсиживаться в тылах, да и
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 5.50.
Для остальных — более умеренный прогноз.