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    «Милан» повторно огорчит неаполитанцев

    «Наполи» — «Милан». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года

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    Виктор Осимхен
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 18 Апреля 2023 года
    Наполи
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    «Наполи»

    «Наполи» нынешний сезон проводит великолепно. Скудетто уже почти в кармане, ведь отрыв от идущего вторым «Лацио» измеряется комфортными 14 очками.

    Крепка и оборона команды: лишь 21 пропущенный мяч в 30 матчах Серии А. Да и в атаке неаполитанцы преуспевают: 66 голов.

    Коэффициенты матча Наполи — Милан

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  • 1.753.605.00Фрибет$40
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    В предыдущем туре чемпионата «Наполи» не смог добыть победу. Дома лидер Серии А не сумел одолеть скромную «Верону» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке неаполитанцы уступили «Милану» с минимальным счетом. Так что в ответной встрече от «Наполи» стоит ожидать высокой атакующей активности.

    «Наполи» наверняка сыграет первым номером. К тому же вернулся в строй лидер атак команды Виктор Осимхен.

    «Милан»

    «Милан» нынешний сезон проводит нестабильно. «Россонери» находятся лишь на 4 месте в турнирной таблице Серии А.

    А вот обороняется «Милан» не столь монолитно. В 30 матчах чемпионата Италии миланцы пропустили 37 мячей.

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    • Свой последний поединок «Милан» провел неудачно. Команда Стефано Пьоли не смогла обыграть «Болонью» (1:1).

    Победа в первом поединке дает миланцам неплохие шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов. Правда, «россонери» уж точно не будут играть на удержание минимального преимущества.

    Миланцы предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Не примет участие в матче лишь многоопытный Златан Ибрагимович.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Милана» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.60.

    Гости, несмотря на победу в первом матче, явно не будут отсиживаться в тылах, да и «Наполи» в последних матчах выглядит не столь грозно.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 5.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» повторно огорчит неаполитанцев
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