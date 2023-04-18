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    Серия А. «Лацио» мчится в Лигу чемпионов

    Итоги 30-го тура чемпионата Италии по футболу

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    Четыре победы отделяют «Наполи» от титула чемпиона Италии. «Лацио» мчится к статусу вице-чемпиона и в Лигу чемпионов. В топ-3 закрепилась «Рома», а вот миланские клубы набрали всего одно очко на двоих. До окончания сезона 8 туров.

    Топ-2 Серии А

    30-й тур итальянского первенства не повлиял на положение команд в турнирной таблице. Лидер турнира «Наполи» в очередной раз потерял очки. Неаполитанцы сыграли вничью с аутсайдером «Вероной» (0:0).

    Календарь и таблица Серии А

    Несмотря на потерянные баллы «Наполи» остаётся главным претендентом на скудетто. В активе «адзурри» 75 набранных очков, команда на 14 очков опережает «Лацио».

    Римский клуб занимает вторую строчку в Серии А, «орлята» одержали четвёртую победу подряд, обыграв в 30-м туре «Специю» (3:0).

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    • В составе «Лацио» голы забили Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон и Маркос Сантос. Таким образом римский клуб заработал 61 очко и закрепился в топ-2.

    Еврокубковая шестёрка

    Строчкой ниже расположилась «Рома», в активе которой 56 баллов. В рамках минувшего тура команда из Рима разгромила «Удинезе» (3:0). За «волчицу» голами отметились Бове, Пеллегрини и Абрахам.

    На четвёртом месте идёт «Милан», «россонери» в гостях не смогли обыграть «Болонью» (1:1), едва избежав поражения в матче. Обменявшись голами с соперником, миланцы заработали 53-й балл.

    «Болонья» — «Милан»
    globallookpress.com

    В игровом кризисе находится «Интер», «нерадзурри» не могут выиграть пятый матч: одна ничья и четыре поражения. В 30-м туре команда потерпела поражение от «Монцы» (0:1). У «Интера» сейчас в копилке 51 набранное очко.

    Замыкает еврокубковую зону «Аталанта». «Королева провинциалов» в последней игре не смогла обыграть «Фиорентину» (1:1) и набрала 49 пунктов.

    Зона вылета

    18 место занимает «Верона», команда умудрилась отобрать очки у «Наполи» и набрала 23 балла.

    На 19-й строчке идёт «Кремонезе», который в минувшем туре нанёс минимальное поражение «Эмполи» (1:0) и заработал 19 очков.

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  • 09/04/2023

    • Замыкает турнирную таблицу «Сампдория», которой удалось избежать поражения в игре с «Лечче» (1:1), в итоге команда набрала 16 пунктов.

    Тур № 31

    Матчи следующего тура пройдут с 21 по 24 апреля. «Наполи» свой поединок проведёт в гостях против «Ювентуса», игра состоится в воскресенье, 23 апреля.

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    В субботу, 22 апреля «Лацио» примет «Торино». У «Милана» будет домашняя игра против «Лечче», а «Интер» попытается прервать чёрную полосу игр во встрече с «Эмполи».

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    Завершит игровой день матч с участием «Аталанты» и «Ромы». Матч запланирован на понедельник, 24 апреля.

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