Жаркая битва за лигочемпионскую четвёрку

«Наполи» и «Лацио» выделяются на фоне остальных команд. Неаполитанцы уверенно идут к титулу чемпиона. А римляне — к статусу вице-чемпиона. А вот за место в топ-4 продолжается жаркая борьба.

Изменения в турнирной таблице

По итогам 29 тура на третье место поднялась «Рома». Команда обошла в турнирной таблице два миланских клуба — «Милан» и «Интер», которые опустились на четвертую и пятую строчки.

Календарь и таблица Серии А

Ещё одно изменение коснулось зоны вылета. Последнее место покинул «Кремонезе», обойдя в турнирной таблице «Сампдорию», которая опустилась на последнее место в Серии А.

Новая победа лидеров

Лидер Серии А «Наполи» продолжает уверенно двигаться к цели — победе в чемпионате Италии. Неаполитанский коллектив одержал победу в 29-м туре.

«Наполи» в гостях переиграл «Лечче» (2:1). Счёт в матче открыл Джованни Ди Лоренцо на 18-й минуте и вывел «адзурри» вперёд. Однако в начале второго тайма Федерико Ди Франческо восстановил равновесие на табло.

Победитель пары определился на 64-й минуте встречи после автогола Антонио Галло. Так «Наполи» добился победы в поединке и набрал 74 очка.

«Лацио» — «Ювентус» globallookpress.com

На втором месте идёт «Лацио», команда пока не может составить конкуренцию «Наполи». Основная цель — закрепиться на позиции вице-чемпиона.

В активе римского клуба — 58 набранных очков. В рамках минувшего игрового дня «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» (2:1). В составе победителей голами отметились Сергей Милинкович-Савич и Маттиа Дзакканьи.

Места в Лиге чемпионов

Наступает решающая фаза, когда команды итальянского чемпионата бьются за места в Лиге чемпионов. Если «Наполи» и «Лацио» крепко засели в топ-2 Серии А, то остальным клуба ещё придётся сражаться за оставшиеся две лигочемпионский путёвки.

«Рома» прошедший тур может занести себе в актив. Римский коллектив поднялся на третье место чемпионата, набрав 53 балла. Клубу удалось одержать минимальную победу над «Торино» (1:0). Единственный и победный гол на 8-й минуте забил Пауло Дибала, который реализовал пенальти.

Пауло Дибала globallookpress.com

На четвертом месте расположился «Милан» — это место тоже даёт право сыграть в основной сетке ЛЧ на следующий сезон. «Россонери» в 29-м туре разошлись миром с «Эмполи» (0:0) и набрали 52 очка.

На балл меньше у «Интера», который опустился на пятую позицию, у команды 51 очко в активе. «Нерадзурри» не смогли выиграть у «Салернитаны», упустив победу в компенсированное время (1:1). На данный момент «Интер» занимает место, которое может отправить в основную сетку Лигу Европы.

Зона вылета

Две команды из зоны вылета одержали победы в 29 туре. «Кремонезе» устроил голевое шоу с «Сампдорией» и одержал победу со счётом 3:2. Таки образом «Кремонезе» набрал 16 баллов, а «Сампдория» осталась с 15 пунктами. В параллельной встрече «Верона» нанесла поражение «Сассуоло» и набрала 22 очка.

Тур № 30

До окончания сезона командами осталось сыграть 9 туров. Матчи следующего игрового дня пройдут с 14 по 17 апреля.

Лидер Серии А «Наполи» проведёт свой матч дома против аутсайдера «Вероны». Игра пройдёт в субботу, 15 апреля.

Все прогнозы на Серию А

Днём ранее «Лацио» проведёт выездную встречу против «Специи». А «Рома» примет «Удинезе». «Милан» отправится в гости к «Болонье», а «Интер» в домашних стенах сыграет с «Монцой».