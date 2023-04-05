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    «Наполи» — чемпион, «Лацио» — вице-чемпион?

    Серия А: Итоги 28-го тура

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    Фрагмент матча «Наполи»- «Милан»
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    Фрагмент матча «Наполи»- «Милан»
    Лидерство «Наполи» — дело привычное, а вот «Лацио» продолжает уходить в отрыв. Команда из Рима начинает заявлять о намерении занять место вице-чемпиона Серии А.

    Изменения в турнирной таблице

    Место в топ-3 итальянского чемпионата занял «Милан». Действущий чемпион подвинул с этой строчки «Интер», который в итоге откатился на четвёртую позицию.

    Незначительные изменения есть в середине турнирной таблицы. «Болонья» поднялась на две ступеньки вверх и теперь занимает 8 место. «Торино» сделал шаг вперёд по направлению к 10 строчке.

    Календарь и таблица Серии А

    Такому тандему удалось повлиять на положение «Удинезе», которому пришлось отойти сразу на три позиции вниз и занять 11 место.

    Лидер и его осечка

    «Наполи» в последнее время позволяет себе расслабиться. Оно и понятно, у команды 16 очков перевеса над остальными командами Серии А. Так что неаполитанцы ещё могут себе позволить проиграть пять матчей и всё равно останутся в лидерах.

    В 28 туре «Наполи» проиграл в матче с «Миланом» (0:4). В составе «россонери» дубль оформил Рафаэль Леау, ещё по мячу забили Браим Диас и Алексис Салемакерс. К слову, встреча прошла в Неаполе.

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    • Таким образом «Наполи» так и остался с активом в 71 набранный бал. На 20 пунктов меньше у «Милана», который поднялся в топ-3 и продолжает оглядываться на «Интер» и «Рому», которые находятся ниже в таблице.

    Время «Лацио»

    Дела у «Лацио» идут неплохо, в последних пяти матчах римский коллектив одержал четыре победы. В рамках минувшего игрового дня команда из Рима на выезде переиграла «Монцу» (2:0).

    «Монца» — «Лацио»
    globallookpress.com

    В воротах соперника в пользу «Лацио» расписались Педро Ледесма и Сергей Милинкович-Савич.

    На данный момент «Лацио» идёт на втором месте, команда набрала 55 баллов. Это на 16 баллов меньше, чем у лидера — «Наполи».

    Топ-5

    Сразу четыре команды претендуют на место в топ-3 Серии А. «Милан» обыграв «Наполи», вошёл в тройку сильнейших. Оступиться пришлось «Интеру», «нерадзурри» в прошлой игре уступили «Фиорентине» (0:1).

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    • К ведущим клубам итальянского первенства подтянулись ещё две команды чемпионата Италии. «Например», «Рома» дома обыграла «Сампдорию» (3:0) и набрала 50 очков. Столько же пунктов у «Интера». И на один балл больше у «Милана».

    Рядом «Аталанта», у которой шестое место в таблице. «Королева провинциалов» набрала 48 очков, обыграв в гостях «Кремонезе» (3:1).

    Зона вылета

    «Верона», «Сампдория» и «Кремонезе» — главные претенденты на вылет в Серию В. У этого трио не клеится игра, чтобы поправить турнирное положение может не хватить времени.

    У «Вероны» — 18 место и 19 очков. В рамках минувшего тура команда потерпела фиаско в поединке с «Ювентусом».

    «Ювентус» — «Интер»
    globallookpress.com

    У «Сампдории» — 19 место и 15 очков, а замыкает турнирную таблицу «Кремонезе» — 20 место и 13 очков.

    Тур № 29

    Матчи следующего тура пройдут 7 и 8 апреля. Откроет программу игрового дня поединок с участием команд «Салернитана» — «Интер». Встреча состоится в пятницу, 7 апреля.

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    В этот же день лидер Серии А — «Наполи» будет играть с «Лечче», встреча будет выездной. Все самое интересное пройдет в пятницу. В этот же день будет игра между «Миланом» и «Эмполи».

    Все прогнозы на Серию А

    Завершит программу 29 тура матч с участием второй команды чемпионата Италии. В воскресенье, 8 апреля «Лацио» примет «Ювентус».

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