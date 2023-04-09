Ивич: Мы знаем нашу цель до конца сезона — идти вверх по таблице

Главный тренердал свой комментарий относительно поединка против(3:1).

«Была важна эта победа. Раньше я говорил, что мы ожидаем тяжелой игры. Тренер у соперника поменялся, команда должна отреагировать. Мы забили два быстрых гола. Нам надо стараться повторять это в следующих играх.

Кривцов? Парень работает очень хорошо, выкладывается на 100% на тренировках. Он пропустил большую часть предсезонной подготовки. Мне нравятся игроки, которые борются за свои позиции. Как только он выходит на поле, даже на замену, он всегда показывает, что готов помочь. Мне нравится, как он думает, действует, сегодня показал качественную игру.

Мы знаем нашу цель до конца сезона — идти вверх по таблице. Нам не нравится наше нынешнее место. Кубковая игра через 10 дней. Это важно. Нужно двигаться вперед от игры к игре, повышать качество игры. Мне нужно быть реалистичным относительно выбора состава, находить правильные решения», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

После 22 туров «быки» занимают 7-е место в таблице РПЛ, имея 35 очков. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте с 19 очками.