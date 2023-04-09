ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Химки»Гогниев уехал, «Химки» остались. ЦСКА разгромил слабейшую команду РПЛ
  • 20:29
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью на «Энфилде»
  • 20:07
    • «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над «Локомотивом»
  • 18:28
    • ЦСКА разгромил «Химки»
  • 21:05
    • Дубль Кривцова помог «Краснодару» победить «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    Ивич: Мы знаем нашу цель до конца сезона — идти вверх по таблице

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал свой комментарий относительно поединка против «Пари НН» (3:1).

    Владимир Ивич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ивич

    «Была важна эта победа. Раньше я говорил, что мы ожидаем тяжелой игры. Тренер у соперника поменялся, команда должна отреагировать. Мы забили два быстрых гола. Нам надо стараться повторять это в следующих играх.

    Кривцов? Парень работает очень хорошо, выкладывается на 100% на тренировках. Он пропустил большую часть предсезонной подготовки. Мне нравятся игроки, которые борются за свои позиции. Как только он выходит на поле, даже на замену, он всегда показывает, что готов помочь. Мне нравится, как он думает, действует, сегодня показал качественную игру.

    Мы знаем нашу цель до конца сезона — идти вверх по таблице. Нам не нравится наше нынешнее место. Кубковая игра через 10 дней. Это важно. Нужно двигаться вперед от игры к игре, повышать качество игры. Мне нужно быть реалистичным относительно выбора состава, находить правильные решения», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

  • Юран: Ничего страшного не случилось
  • Читайте по теме

    • После 22 туров «быки» занимают 7-е место в таблице РПЛ, имея 35 очков. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте с 19 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома СКА повернет серию в свою пользу
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Ростов» прервет домашнюю серию «Оренбурга»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кресси — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Де Минаур — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Пахтакор — Кызылкум
  • Футбол
  • Завтра в 16:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры