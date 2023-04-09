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    Юран: Ничего страшного не случилось

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поединок против «Краснодара» (1:3) в рамках 22-го тура РПЛ.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Эта игра для меня показательна. Одно дело, когда видел команду до этого. Я футболистам в раздевалке сказал, что-то, что хотел, увидел на поле. Разберем ошибки, пропущены три мяча, это где‑то индивидуальные ошибки. Второй тайм показал, что есть характер. Во втором тайме где‑то и переиграли "Краснодар".

    В первом тайме была скованность, зажатость. После перерыва вышли на замену игроки, которые добавили. Могли найти еще моменты. Ничего страшного не случилось. Проанализируем и идем дальше. Я рад, что есть характер, бойцы, они хотят решить задачу.

    Когда команда проигрывает, она выходит заряженной. Немного стали нервничать, сбивается темп. Я бы, может быть, тоже так поступал. Не нужно допускать таких ошибок, чтобы мы на это сетовали. Я доволен командой, будем готовиться к следующему матчу. Всем сказал большое спасибо.

    Игроки, которые вышли на замену, были заряженные, не было "кисляка". Я говорил раньше, что если ты выходишь на 20–30–60 минут, должен быть мотивирован. К сожалению, отрицательный результат», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

    После 22 туров «быки» занимают 7-е место в таблице РПЛ, имея 35 очков. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте с 19 очками.

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