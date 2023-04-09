ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок
  • 16:17
    • «Крылья Советов» в гостях одержал победу над «Сочи»
  • 16:05
    • «Лион» одержал победу над «Ренном» в Первой лиге
  • 15:33
    • Чалов выйдет в стартовом составе на матч РПЛ ЦСКА — «Химки»
  • 08:12
    • Адесанья вернул себе пояс в среднем весе, нокаутировав Перейру во втором раунде
    Все новости спорта

    Бердыев: Замены оправдались, но мы не смогли дожать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи Крылья Советов
    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался относительно поединка против «Крыльев Советов» (1:2)

    Курбан Бердыев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Курбан Бердыев

    «Разговора не было, ребята сами все понимают. Потеря концентрации, что несвойственно нам при стандарте. Обидное поражение.

    Напрашивалось усиление. Замены оправдались, но мы не смогли дожать. Есть над чем работать, но есть и улучшения.

    Джорджевича нам не хватает, он лечился и только вчера провел тренировку. Макарчук хорошо выходит на замену, он уже заслужил право играть в стартовом составе.

    Нобоа? Кристиана я давно знаю, своим профессионализмом он заслужил хорошее отношение болельщиков не только "Сочи", но и всего российского футбола. Поздравляю его. Сколько сможет играть? У него много здоровья, еще пару лет точно», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».

  • Осинькин: Не могу быть доволен игрой, но самое главное, что победили
  • Читайте по теме

    • После этого матча «Крылья Советов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Сочи» располагается на 9-й строчке (31).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Арсенал» свою победную серию?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» закроет все вопросы о победителе
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Смогут ли «Локомотив» и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.42
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры