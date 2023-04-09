Бердыев: Замены оправдались, но мы не смогли дожать

Главный тренервысказался относительно поединка против(1:2)

«Разговора не было, ребята сами все понимают. Потеря концентрации, что несвойственно нам при стандарте. Обидное поражение.

Напрашивалось усиление. Замены оправдались, но мы не смогли дожать. Есть над чем работать, но есть и улучшения.

Джорджевича нам не хватает, он лечился и только вчера провел тренировку. Макарчук хорошо выходит на замену, он уже заслужил право играть в стартовом составе.

Нобоа? Кристиана я давно знаю, своим профессионализмом он заслужил хорошее отношение болельщиков не только "Сочи", но и всего российского футбола. Поздравляю его. Сколько сможет играть? У него много здоровья, еще пару лет точно», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Сочи» располагается на 9-й строчке (31).