Осинькин: Не могу быть доволен игрой, но самое главное, что победили

Главный тренерподвел итог матча против(2:1) в рамках 22‑го тура чемпионата России.

«Самое главное, что победили. Не могу быть доволен игрой, потому что, кроме матча с ЦСКА, во всех остальных матчах в чемпионате играли более качественно. Выиграли, но скорости, которые предложили сопернику, должны быть выше. Должны были играть быстрее, энергичнее. Но две сверхэнергозатратные игры и большое количество травм не позволили нам сыграть на той скорости, которую хотели бы видеть.

Но хорошо то, что хорошо кончается, мы наиграли на победу, несмотря на сверхтяжелую концовку. Ребят поблагодарил, сказал, что они собрались в сложной ситуации, показали качественный футбол для нынешних возможностей.

Костанца хорошо играет головой. Играл и в защите, но больше с краю. На стандартных положениях он всегда в штрафной, часто встречается с мячом. Ситуации, в которых можно бороться за верховые мячи, использует с удовольствием, знает, что может добраться до мяча.

После матча с ЦСКА мы 1–2 игры не могли прийти в себя. В тот момент он сыграл не очень качественно на фоне усталости. В начале игры мне показалось, что может повториться та же история. Не всегда попадает в ритм, чуть опаздывает с принятием решением, было пара обрезов. Но втянулся, провел хороший матч. Уровень и качество единоборств, которые он дает, важны.

Мы забили со стандартов. А все, что я говорил, в первую очередь касается непосредственно игры, мы не очень хорошо действовали между линиями. Соперник слегка изменил схему по сравнению с предыдущими матчами, нам надо было подкорректировать позиции, в которых легче было бы встречаться с мячом», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Сочи» располагается на 9-й строчке (31).