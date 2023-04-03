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    Невилл назвал причины поражения «МЮ» в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру «красных дьяволов» в матче 29-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Если бы вы сказали в начале сезона, после тех первых нескольких игр, что "Манчестер Юнайтед" будет именно там, где сейчас, никто бы не поверил. Они борются за Лигу Европы, уже выиграли один трофей, вышли в полуфинал Кубка Англии и идут в четвёрке лучших, это блестяще, молодцы. Думаю, их всё ещё можно похвалить.

    Но появляются признаки того, что в больших выездных играх, когда действительно нужно показать дух, мужество и борьбу, у них часто не получается. Они часто недостаточно хороши в таких матчах.

    Надеюсь, Эрик тен Хаг знает, как им продолжать совершенствоваться, но в этих важных матчах на выезде есть тревожные признаки. Они просто исчезают. Они словно не участвовали в сегодняшней игре. Вы думаете, что они станут лучше во втором тайме, но этого не произошло. Они выглядели плохо во втором тайме, как и в первом.

    "Ньюкасл" хотел победы больше. Когда я смотрю на сезон "Манчестер Юнайтед", в целом я доволен. Но они должны прибавить в больших выездных матчах. Вы должны знать, что можете хорошо выступить в самой важной игре.

    Встреча в Барселоне на выезде была исключением. Они действительно хорошо сыграли с "Барселоной". Но в других гостевых матчах с топ-командами они не показывали себя.

    Таких случаев было уже слишком много. Если вы не можете играть в больших матчах за "Манчестер Юнайтед", вам не место в этой команде», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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    • Напомним, что после поражения «Манчестер Юнайтед» спустился на 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, уступив 3-е место «Ньюкаслу». Обе команды набрали по 50 очков.

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