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    «Ньюкасл» обыграл «МЮ» и вышел на третье место в Премьер-лиге

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Ньюкасл» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

    Первый гол хозяева забили на 65-й минуте встречи. Полузащитник «Ньюкасла» Джо Уиллок нанес точный удар головой, без шансов для голкипера соперника — 1:0.

    На 88-й минуте хозяева поставили точку в этом матче. Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер навесил после стандарта и нападающий команды Каллам Уилсон удачно сыграл головой — 2:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 2:0
    Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Эллиот Андерсон, 84'), Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 68'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 80'), Аллан Сент-Максимен (Жоэлинтон, 68') Манчестер Юнайтед: Ваутер Вегорст (Антони Марсьяль, 62'), Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Антони (Джейдон Санчо, 62'), Марсель Забитцер, Скотт МакТоминай (Фред, 82'), Люк Шоу, Лисандро Мартинес (Факундо Пельистри, 83'), Рафаэль Варан (Виктор Линделёф, 83'), Диогу Далот, Давид де Хеа

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с тем же количеством баллов.

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