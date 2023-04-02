Хау о победе «Ньюкасла»: Важная победа, мы продолжаем бороться

Главный тренероценил игру своей команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с(2:0).

«Это была важная победа, и в целом это была действительно хорошая игра в исполнении команды. Мы были энергичны, показали футбол высокого качества и создали много моментов.

Мы продолжаем бороться. Сегодня я бы отметил нашу физическую подготовку. На мой взгляд, мы смогли прибавить, даже несмотря на то, что с самого начала играли интенсивно.

У нас есть действительно хорошие игроки, и мы хотим использовать это и играть активно, с высоким прессингом. Мы хотим, чтобы мяч был в игре, и постоянно работаем над этим на тренировочном поле, и сегодня это дало результат.

Впереди ещё много игр, несмотря на то, что сейчас апрель. Нам предстоит провести три игры за шесть дней, поэтому мы знаем, что должны сосредоточиться на матче в среду», — приводит слова Хау BBC.

После победы над «МЮ» «Ньюкасл» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ. Теперь у обеих команд по 50 очков.