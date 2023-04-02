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    Хау о победе «Ньюкасла»: Важная победа, мы продолжаем бороться

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил игру своей команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    Эдди Хау
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    Эдди Хау

    «Это была важная победа, и в целом это была действительно хорошая игра в исполнении команды. Мы были энергичны, показали футбол высокого качества и создали много моментов.

    Мы продолжаем бороться. Сегодня я бы отметил нашу физическую подготовку. На мой взгляд, мы смогли прибавить, даже несмотря на то, что с самого начала играли интенсивно.

    У нас есть действительно хорошие игроки, и мы хотим использовать это и играть активно, с высоким прессингом. Мы хотим, чтобы мяч был в игре, и постоянно работаем над этим на тренировочном поле, и сегодня это дало результат.

    Впереди ещё много игр, несмотря на то, что сейчас апрель. Нам предстоит провести три игры за шесть дней, поэтому мы знаем, что должны сосредоточиться на матче в среду», — приводит слова Хау BBC.

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