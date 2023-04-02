«Ньюкасл» разгромил «МЮ» и обострил борьбу за путевки в Лигу чемпионов

«Ньюкасл» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. На 65-й минуте встречи отличился Джо Уиллок. На 88-й минуте нападающий Каллум Уилсон удвоил счет. «Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками, «МЮ» располагается на 4-й строчке с тем же количеством баллов.

«МЮ» повезло, что он не проиграл крупнее

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн считает домашнюю победу «Ньюкасла» абсолютно заслуженной и предполагает, что клуб может финишировать в топ-4.

«Гонка за место в группе лидеров Премьер-лиги началась, и "Ньюкасл" услышал стартовый пистолет, а "Манчестер Юнайтед" — нет. Это было заявление о намерениях "Ньюкасла" Эдди Хау, которое позволило им опередить своих соперников и занять третье место. Что касается "Юнайтед", то это был еще один из тех дней, когда талантливая команда просто пропала без вести. Весь вечер им не удавалось забить, а к концу матча можно было назвать везением то, что они проиграли только в два мяча.

"Ньюкасл" был великолепен все 90 минут. Когда они безропотно проиграли команде Эрика тен Хага в финале Кубка лиги в конце февраля, "Ньюкасл" выглядел как команда, растерявшая форму, ритм и уверенность. Они не могли забить и не могли победить.

Но здесь, на ревущем от восторга "Сент-Джеймс парке", они продемонстрировали намерение, амбиции и уверенность, которые должны им теперь хорошо послужить, поскольку они надеются обеспечить себе финиш в четверке лучших, который станет достижение первого полного сезона Хау. У них осталось одиннадцать игр, и их единственное требование сейчас — финишировать выше находящегося без тренера "Тоттенхэма", который отстает от них на одно очко и уже сыграл на игру больше.

«Ньюкасл» — «МЮ» premierleague.com

Дело в том, что эта победа не была шоком. "Ньюкасл" уверенно принял свое новое положение в этом сезоне, и у них были все основания полагать, что они могут победить. "Юнайтед" заметно прибавил под руководством Тен Хага, но все еще не укрепил свое мягкое подбрюшье. На "Сент-Джеймс парке" они были совсем ужасны.

"Ньюкасл" должен был лидировать к перерыву, но не смог воспользоваться моментами, созданными быстрым контратакующим футболом, в котором использовались скорость и мастерство на обоих флангах. Мы уже видели такие неудачные периоды матчей у "Юнайтед" и то, как они делали камбэки, чтобы побеждать. Но "Ньюкасл" продолжал играть в свой футбол во втором тайме и в итоге выиграл матч благодаря голам Джо Уиллока и вышедшего на замену Каллума Уилсона».

«Ньюкасл» задавал темп

Автор The Guardian Луис Тейлор отмечает серьезное преимущество «Ньюкасла» в первом тайме и интенсивную игру, которую хозяева навязали «МЮ».

«А "Ньюкасл" начал с максимального темпа. Временами это было захватывающе, но болельщики хозяев беспокоились о том, что их команда не сможет поддерживать такой напор и интенсивность слишком долго. Хау, безусловно, предпочел бы, чтобы его команда забила быстрый гол, но когда Джейкоб Мерфи создал достойный момент благодаря своему удачному прострелу, Давид де Хеа пришел на помощь "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее, несмотря на то, что прекрасный двойной сейв Де Хеа предотвратил как первоначальный удар головой Александра Исака, так и удар Уиллока после подбора, "Манчестер Юнайтед" и, в частности, Диогу Далот постоянно нервничали из-за молниеносных атак Аллана Сен-Максимена с левого фланга. Действительно, когда Шон Лонгстафф нанес удар головой, замкнув один из навесов Сен-Максимена, Тен Хаг выглядел почти таким же взволнованным, как Антони, когда тот выходил на орбиту Дэна Бёрна.

Возможно, тренер "Манчестер Юнайтед" поручил Антони и Маркусу Рашфордам временно поменяться флангами, тем самым ненадолго остановив все более ожесточенную дуэль первого с Бёрном. Эта рокировка вполне мог стать облегчением для Хау, который, несомненно, отметил те моменты, когда Антони обыгрывал центрального защитника, который был вынужден играть на левом флаге. Каким бы превосходным ни был Бёрн в этом сезоне, есть причина, по которой высококлассный левый защитник занимает первое место в списке летних покупок "Ньюкасла".

«Ньюкасл» — «МЮ» premierleague.com

Дополнительный центральный полузащитник — еще одно требование Хау в межсезонье, а Скотт Мактоминей, замещающий у гостей дисквалифицированного Каземиро, которого очень не хватает, имеет своих поклонников на "Сент-Джеймс Парк". Соответственно, это было чем-то вроде прослушивания для шотландца, и, конечно же, постоянная битва Мактоминея с Бруно Гимарайнсом оказалась важным второстепенным сюжетом.

Не в первый раз за последние месяцы напарник Гимарайнса по полузащите Уиллок впечатлил, не давая команде Тен Хага найти правильный ритм. Совершив поздний рывок в штрафную и приняв контратакующий прострел Сен-Максимена, Уиллок действительно должен был вывести "Ньюкасл" вперед, но вместо этого пробил совсем мимо цели. Хотя к перерыву Антони был близок к тому, чтобы вывести гостей вперед после углового Люка Шоу, Поуп в целом оставался на удивление спокойным».

Де Хеа не мог спасать вечно

Автор The Telegraph Алан Тирс хвалит игру голкипера «Манчестер Юнайтед», который спас свою команду от поражения с более крупным счетом.

«Антони не смог поразить цель с первого удара после подачи Люка Шоу с углового, когда полный событий первый тайм подходил к концу. Во втором тайме Сен-Максимен продолжал мучить Диогу Далота, не находя убийственного завершения, и хотя Нику Поупу пришлось ловить неопасный удар Антони, защитник Фабиан Шер был куда ближе к голу, пробив с расстояния, а "сороки" снова прессинговали.

«Ньюкасл» — «МЮ» premierleague.com

Тен Хаг сделал свой ход за 28 минут до конца, когда выпустив Джейдона Санчо и, впервые с 1 февраля, Антони Марсьяля вместо Антони и Ваута Вегхорста, но его команда отстала в счете уже через три минуты. Гимарайнс успел на пас Исака и навесил мяч на дальнюю штангу, где Сен-Максимен сбросил его, а Уиллок в упор отправил его в сетку.

Чтобы удержать гостей в игре Де Хеа сделал превосходный сейв, среагировав и переведя удар головой вышедшего на замену Джоэлинтона в перекладину, после чего удар Шера с отскока был отражен в штангу, но вратарь капитулировал второй раз на последних минутах, когда Уилсон кивком отправил мяч в сетку после удара Триппьера. угол.

Сейчас у "Ньюкасла" 50 очков — на одно больше, чем они набрали за весь прошлый сезон — наравне с "Юнайтед", но разница мячей значительно лучше, при том, что обеим командам осталось сыграть по 11 игр».

Эксперимент с Вегхорстом свидетельствует о проблемах «МЮ»

Автор The Athletic Дэн Шелдон указывает на провальную игру линии атаки «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».

«За 62 минуты Ваут Вегхорст коснулся мяча 10 раз — только два из них были в штрафной площади "Ньюкасла" — и не попал в цель своим единственного ударом. Этот момент был в первые 15 минут.

Нападающий, которого Тен Хаг хвалит за усердную работу, когда тот возглавляет линию атаки, не смог эффективно прессинговать и сделал всего пять передач, из которых четыре были успешными.

Это было тусклое выступление арендованного у "Бернли" игрока, и с учетом того, что во втором тайме его заменил Антони Марсьяль, интересно, сколько еще возможностей получит Вегхорст до конца сезона. Физическая форма Марсьяля беспокоила Тен Хага, но разница в качестве между двумя игроками огромна.

«Ньюкасл» — «МЮ» premierleague.com

Атакующие показатели "Юнайтед" в целом были ниже номинала. Антони сделал два удара, один в створ, прежде чем его заменил Джейдон Санчо в то же время, когда Вегхорст покинул поле. Маркус Рашфорд не бил по воротам все 90 минут.

Самый примечательный момент Марсьяля произошел на 76-й минуте, когда он выбил с ленточки удар Шера головой, не дав "Юнайтед" пропустить второй мяч».