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    Холанд и Мбаппе в сборной Европы, Хвича и Месси в команде остального мира по версии The Athletic

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    Сайт The Athletic составил символические сборные Европы и остального мира. В каждую сборную можно было включить только одного представителя той или иной страны.

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    Сборная Европы
    • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
    • Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»).
    • Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
    • Форварды: Букайо Сака (Англия, «Арсенал»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

    Сборная остального мира
    • Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Интер»).
    • Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Ким Мин Чже (Южная Корея, «Наполи»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).
    • Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Мойсес Кайседо (Эквадор, «Брайтон»).
    • Форварды: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).
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