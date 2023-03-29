Холанд и Мбаппе в сборной Европы, Хвича и Месси в команде остального мира по версии The Athletic

Сборная Европы
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
- Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»).
- Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
- Форварды: Букайо Сака (Англия, «Арсенал»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
Сборная остального мира
- Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Интер»).
- Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Ким Мин Чже (Южная Корея, «Наполи»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).
- Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Мойсес Кайседо (Эквадор, «Брайтон»).
- Форварды: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).