Тренер сборной Казахстана: России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию

«Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится.
Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры.
Другой вопрос — когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию.
Надо ждать. И самое главное — не терять время, а готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры», — приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что приоритетом РФС остается сохранение места в Европе.
Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.
В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.