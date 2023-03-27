Юран: Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о будущем российского футбола.

«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты — нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит. Сколько? Год, два, 10 лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен. Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее.

Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия — мировая держава. Самоуважение должно быть», — приводит слова Юрана РИА «Новости».

Напомним, вчера сборная России в товарищеском матче переиграла национальную команду Ирака со счетом 2:0.