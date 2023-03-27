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    Юран: Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран высказался о будущем российского футбола.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты — нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит. Сколько? Год, два, 10 лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен. Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее.

    Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия — мировая держава. Самоуважение должно быть», — приводит слова Юрана РИА «Новости».

    Напомним, вчера сборная России в товарищеском матче переиграла национальную команду Ирака со счетом 2:0.

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