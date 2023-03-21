Приоритетом РФС остается сохранение места в Европе

Российский футбольный союз () заинтересован в том, чтобы сохранить членство в. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев.

«Процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футболе, но рассматриваются все варианты сценариев», — приводит слова Рогачева ТАСС.

Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.