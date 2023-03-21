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    Приоритетом РФС остается сохранение места в Европе

    Футбол РФС Сборная России Футбол России УЕФА
    Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в том, чтобы сохранить членство в УЕФА. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев.

    РФС заинтересован в том, чтобы сохранить членство в УЕФА
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    РФС заинтересован в том, чтобы сохранить членство в УЕФА

    «Процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футболе, но рассматриваются все варианты сценариев», — приводит слова Рогачева ТАСС.

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    • Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

    В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.

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