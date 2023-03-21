Тренер «Айнтрахта» может возглавить «Тоттенхэм»

Оливер Гласнер Фото: globallookpress.com
По информации Bild, председатель совета директоров лондонского клуба Дэниэл Леви хочет, чтобы команду возглавил Оливер Гласнер, который в настоящее время работает в немецком «Айнтрахте».
Отмечается, что «Тоттенхэм» уже провел предварительные переговоры с представителями австрийского специалиста.
В прошлом сезоне «Айнтрахт» под руководством Гласнера стал победителем Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте как можно скорее покинул команду.
«Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ после 28 туров.