ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александар МитровичПродуть за 90 секунд. Как самосаботаж «Фулхэма» разрушил мечту о Кубке Англии
  • 11:45
    • Гнабри может покинуть «Баварию»
  • 11:31
    • Холанн пропустит мартовские матчи сборной Норвегии
    Все новости спорта

    Тренер «Айнтрахта» может возглавить «Тоттенхэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Айнтрахт Франкфурт Бундеслига Футбол Германии
    Руководство «Тоттенхэма» определилось с основным кандидатом на пост главного тренера на случай ухода Антонио Конте.

    Оливер Гласнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливер Гласнер

    По информации Bild, председатель совета директоров лондонского клуба Дэниэл Леви хочет, чтобы команду возглавил Оливер Гласнер, который в настоящее время работает в немецком «Айнтрахте».

    Отмечается, что «Тоттенхэм» уже провел предварительные переговоры с представителями австрийского специалиста.

  • С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма»
  • Почти все указывает на то, что «Тоттенхэм» не собирается продлевать контракт с Антонио Конте
  • 09/03/2023

    • В прошлом сезоне «Айнтрахт» под руководством Гласнера стал победителем Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте как можно скорее покинул команду.

    «Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ после 28 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг и «Авангард» вновь поднимут планку результативности
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • ЦСКА дотащит противостояние до третьей победы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Парижанки начнут без увертюр
  • ПСЖ (жен) — «Вольфсбург» (жен). Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч ПСЖ (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинская — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Костюк — Коччаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Сан-Томе и Принсипи
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Челси (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры