Игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул команду

Футболистынедовольны недавними высказываниями

Конте жестко раскритиковал команду после матча с «Саутгемптоном» (3:3), в котором «шпоры» пропустили третий мяч за несколько минут до финального свистка.

Как сообщает The Guardian, некоторые игроки надеются, что итальянец в ближайшее время покинет «Тоттенхэм». По их мнению, тренер не имел права высказывать недовольство в такой форме.

Отмечается, что у многих появится желание покинуть «Тоттенхэм», если клуб продлит контракт с Конте.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» склоняется к тому, чтобы прекратить сотрудничество с Конте.