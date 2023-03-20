ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинэтула БилялетдиновСедьмые матчи 1/4, легендарное достижение Зинэтулы Билялетдинова и упорный полуфинальный раунд
  • 11:04
    • Головин пропустит матчи сборной России с Ираном и Ираком
  • 15:16
    • Игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул команду
  • 14:43
    • Серджи Роберто: Надеюсь, Месси вернется в «Барсу». Мы ждем его
  • 13:45
    • Барриос может пропустить ближайшие матчи «Зенита»
  • 12:51
    • «Астон Вилла» хочет подписать Лукаку
    Все новости спорта

    Игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул команду

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии
    Футболисты «Тоттенхэма» недовольны недавними высказываниями Антонио Конте.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Конте жестко раскритиковал команду после матча с «Саутгемптоном» (3:3), в котором «шпоры» пропустили третий мяч за несколько минут до финального свистка.

    Как сообщает The Guardian, некоторые игроки надеются, что итальянец в ближайшее время покинет «Тоттенхэм». По их мнению, тренер не имел права высказывать недовольство в такой форме.

    Отмечается, что у многих появится желание покинуть «Тоттенхэм», если клуб продлит контракт с Конте.

    Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» склоняется к тому, чтобы прекратить сотрудничество с Конте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Фетисов-Арене» «Ак Барс» доведет ситуацию «Адмирала» до критической
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • СКА доведет преимущество до максимально выгодного
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Стоит ждать голевого бартера
  • «Мирандес» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мирандес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры