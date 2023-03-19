ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Спартак» выдал худший матч сезона. Борьба за титул под угрозой
  • 00:15
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии, у Холанна хет-трик
  • 22:25
    • «Челси» потерял победу над «Эвертоном»
  • 22:05
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром»
  • 19:36
    • СКА взял верх над «Торпедо» и упрочил преимущество в серии
  • 19:28
    • «Лейпциг» минимально проиграл «Бохуму»
    Все новости спорта

    Конте раскритиковал руководство и игроков «Тоттенхэма»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после ничьи с «Саутгемптоном» (3:3) подверг критике руководство клуба, а также футболистов.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «Вина только на клубе или на каждом тренере, который находится здесь? Я помню специалистов, которые были у "Тоттенхэма" на скамейке запасных. Здесь скорее разрушат фигуру тренера, чтобы защитить себя в любой момент.

    До сих пор я пытался скрыть ситуацию, но теперь нет, потому что я повторяю, что не хочу видеть то, что я видел сегодня, потому что это неприемлемо, в особенности для болельщиков. Они следуют за нами, оплачивают билеты.

    Хочу видеть огонь в глазах игроков, в их сердцах. Я хочу видеть правильный дух. Не только на тренировке, но и на поле. Потому что это имеет значение. Но вы постоянно ищете оправдания для футболистов. Хорошо, пусть здесь всё продолжается в таком духе. Здесь только это и делают. Но моё мнение — мы потеряли уверенность, мы потеряли дух, мы перестали быть командой.

    Но давайте, продолжайте искать отговорки, чтобы не демонстрировать дух, не показывать своё чувство принадлежности или не выражать чувство ответственности. Для меня это неприемлемо, потому что я впервые в своей карьере вижу такую ​​ситуацию. Мы не то что не смогли изменить, но мы словно движемся в обратном направлении по сравнению с прошлым сезоном», — приводит слова Конте Evening Standard.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли сильнейшего «Барселона» и «Реал»?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Зенит» ждет очень сложный выезд
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Уверенная реабилитация «канониров»?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.98
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Физиев — Гейджи
  • Бокс
  • Сегодня в 01:40
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  3.05
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры