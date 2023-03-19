Конте раскритиковал руководство и игроков «Тоттенхэма»

Главный тренерпосле ничьи с(3:3) подверг критике руководство клуба, а также футболистов.

«Вина только на клубе или на каждом тренере, который находится здесь? Я помню специалистов, которые были у "Тоттенхэма" на скамейке запасных. Здесь скорее разрушат фигуру тренера, чтобы защитить себя в любой момент.

До сих пор я пытался скрыть ситуацию, но теперь нет, потому что я повторяю, что не хочу видеть то, что я видел сегодня, потому что это неприемлемо, в особенности для болельщиков. Они следуют за нами, оплачивают билеты.

Хочу видеть огонь в глазах игроков, в их сердцах. Я хочу видеть правильный дух. Не только на тренировке, но и на поле. Потому что это имеет значение. Но вы постоянно ищете оправдания для футболистов. Хорошо, пусть здесь всё продолжается в таком духе. Здесь только это и делают. Но моё мнение — мы потеряли уверенность, мы потеряли дух, мы перестали быть командой.

Но давайте, продолжайте искать отговорки, чтобы не демонстрировать дух, не показывать своё чувство принадлежности или не выражать чувство ответственности. Для меня это неприемлемо, потому что я впервые в своей карьере вижу такую ​​ситуацию. Мы не то что не смогли изменить, но мы словно движемся в обратном направлении по сравнению с прошлым сезоном», — приводит слова Конте Evening Standard.