Спаллетти: Только некомпетентные люди говорят, что «Милан» — хороший соперник для «Наполи»

Главный тренер «Наполи»прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наполи» встретится в четвертьфинале с «Миланом», а в случае выхода в следующий раунд сыграет с победителем пары «Интер» — «Бенфика».

«Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой. Уже слышал кое-какие разговоры.

Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что "Милан" чувствует себя как дома в Лиге чемпионов — они семь раз выиграли турнир и уступают только "Реалу".

Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей», — приводит слова Спаллетти Radio Kiss Kiss Napoli.