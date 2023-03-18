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    Спаллетти: Только некомпетентные люди говорят, что «Милан» — хороший соперник для «Наполи»

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Наполи» встретится в четвертьфинале с «Миланом», а в случае выхода в следующий раунд сыграет с победителем пары «Интер» — «Бенфика».

    «Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой. Уже слышал кое-какие разговоры.

    Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что "Милан" чувствует себя как дома в Лиге чемпионов — они семь раз выиграли турнир и уступают только "Реалу".

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    • Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей», — приводит слова Спаллетти Radio Kiss Kiss Napoli.

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