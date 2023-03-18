Спаллетти: Только некомпетентные люди говорят, что «Милан» — хороший соперник для «Наполи»

Лучано Спаллетти Фото: globallookpress.com
«Наполи» встретится в четвертьфинале с «Миланом», а в случае выхода в следующий раунд сыграет с победителем пары «Интер» — «Бенфика».
«Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой. Уже слышал кое-какие разговоры.
Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что "Милан" чувствует себя как дома в Лиге чемпионов — они семь раз выиграли турнир и уступают только "Реалу".
Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей», — приводит слова Спаллетти Radio Kiss Kiss Napoli.