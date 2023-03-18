Ковалев о победе «Оренбурга»: У «Спартака» тоже были моменты, они нас простили

Полузащитникпрокомментировал победу своей команды в матче РПЛ со(2:0).

«Мы настраивались на победу, понятно, что "Спартак" идёт на втором месте, команда с историей, но мы хотели порадовать болельщиков и себя тоже.

Не опасно было играть первым номером? Опасно, конечно. "Спартак" — отличная команда с хорошими исполнителями, но мы рискнули, и вот что из этого вылилось.

Хотя у "Спартака" тоже были моменты, они нас простили», — сказал Ковалёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».

В матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» Ковалев отличился забитым голом, который стал победным. «Оренбург» располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 31-м баллом в активе.