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  • 14:03
    • «Спартак» проиграл «Оренбургу»
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    «Спартак» проиграл «Оренбургу»

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    Московский «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в выездном матче 20-го тура чемпионата России.

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    Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Оренбурга».

    Команда Марцела Лички дважды поразила ворота красно-белых еще в первом тайме.

    На 17-й минуте отличился Юрий Ковалев, которому ассистировал Дмитрий Воробьев.

    А еще через шесть минут уже сам Воробьев забил классный гол после передачи от Брайана Мансильи.

    На 76-й минуте главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пришлось вынужденно заменить Георгия Джикию. Капитан «Спартака» не смог продолжить игру из-за травмы.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Спартак 2:0
    Голы: 1:0 Юрий Ковалёв (17'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (23') Оренбург: Sysuev N., Александр Эктов, Perez M., Михаил Сиваков, Stamatov M., Иван Башич (Владимир Полуяхтов, 80'), Кирилл Капленко, Лукас Вера, Юрий Ковалёв (Химми Марин, 65'), Дмитрий Воробьёв (Степан Оганесян, 80'), Брайан Мансилья Спартак: Александр Селихов, Tavares T., Павел Маслов (Duarte A., 59'), Георгий Джикия (Balde K., 76'), Даниил Денисов (Даниил Хлусевич, 46'), Данил Пруцев (Кристофер Мартинс Перейра, 46'), Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Антон Зиньковский (Шамар Николсон, 59'), Александр Соболев, Квинси Промес Предупреждения: Дмитрий Воробьёв (4'), Антон Зиньковский (36'), Михаил Сиваков (39'), Александр Соболев (45+5'), Руслан Литвинов (55')

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ — 40 очков. Красно-белые упустили возможность сократить отставание от «Зенита», который 19 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА. «Оренбург» поднялся на шестую строчку — 31 очко.

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