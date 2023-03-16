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    Тренер «Рубина» о бане сборной России: Сами придумали, что мы в топе, и сейчас расстраиваемся, что из топа вышли

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    Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев уверен, что в ближайшие несколько лет российские клубы и сборные не смогут играть на международных турнирах.

    Юрий Уткульбаев
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    Юрий Уткульбаев

    «У меня по этому поводу никаких иллюзий нет — не думаю, что через год или два ограничения будут сняты, эта ситуация надолго. Надо просто воспитывать свою молодежь, качественно тренировать ребят, находить для них цели: попадание в основную команду, достижение высоких результатов. Ничего не поделаешь, в Советском Союзе мы тоже жили за "железным занавесом", выехать вообще никуда нельзя было.

    Может быть, снизится практика встреч с большими командами. А без бана у нас их много было? Чемпионат мира-2018 нам дали, а до этого мы не попадали на три чемпионата мира подряд, с 2002 года. Что, мы играли постоянно с бразильцами и французами товарищеские игры? Нет. Так, иногда в отборочной группе попадется одна команда, которая нас обыграет, мы второе-третье место займем — и мимо кассы. Говорить о том, что мы феерили, в нашей российской действительности не приходится. Мне кажется, что мы сами себе придумали, что в топе, и сейчас расстраиваемся, что из топа вышли.

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    • И меня немножко удивляет тот факт, что сейчас, понимая, что в ближайшее время максимальный уровень достижений — это место в чемпионате России, мы все еще набираем по 10-13 иностранцев, даем им российское гражданство… Мне это не совсем понятно. Вместо того, чтобы искать для себя какие-то долгоиграющие перспективы, из каждой сложности извлекать для себя возможности, мы сейчас решаем какие-то сиюминутные задачи. И это не только и не столько про футбол», — сказал Уткульбаев в интервью «Казанским ведомостям».

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