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    Влут: Дома «Уралу» будет гораздо легче обыграть «Спартак»

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    Нападающий «Урала» Рай Влут поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в Кубке России.

    Рай Влут
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    Рай Влут

    Ранее Влут забил «Спартаку» (2:2) в матче чемпионата России.

    «Я сделаю все возможное для того, чтобы снова забить им! Но самое важное — итоговый результат всей команды.

    Играть со "Спартаком" на их стадионе всегда сложно, особенно, когда это полуфинал Кубка. Мы постараемся показать достойный футбол и добиться лучшего результата. В ответном матче, дома, нам будет гораздо легче обыграть их.

    Сможем ли пробиться в финал? Конечно! Почему нет?», — приводит слова нидерландца «Матч ТВ».

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    • Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 14 марта, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Ранее Влут высказался о возможном получении гражданства РФ.

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