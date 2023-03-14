Влут: Дома «Уралу» будет гораздо легче обыграть «Спартак»

Нападающий «Урала»поделился ожиданиями от матча противв Кубке России.

Ранее Влут забил «Спартаку» (2:2) в матче чемпионата России.

«Я сделаю все возможное для того, чтобы снова забить им! Но самое важное — итоговый результат всей команды.

Играть со "Спартаком" на их стадионе всегда сложно, особенно, когда это полуфинал Кубка. Мы постараемся показать достойный футбол и добиться лучшего результата. В ответном матче, дома, нам будет гораздо легче обыграть их.

Сможем ли пробиться в финал? Конечно! Почему нет?», — приводит слова нидерландца «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 14 марта, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Ранее Влут высказался о возможном получении гражданства РФ.