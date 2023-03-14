Погребняк: «Урал» — один из фаворитов Кубка России

Павел Погребняк Фото: globallookpress.com
«Однозначно, что судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. "Урал" не проигрывает уже пятнадцать матчей подряд! Это очень приличная серия.
Для меня "Урал" — один из фаворитов Кубка России. Смею предположить, что шанс пройти "Спартак" высок — это вполне реально.
В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».
Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 14 марта, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.