Погребняк: «Урал» — один из фаворитов Кубка России

Бывший нападающий «Зенита»поделился ожиданиями от первого матча междув Кубке России.

«Однозначно, что судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. "Урал" не проигрывает уже пятнадцать матчей подряд! Это очень приличная серия.

Для меня "Урал" — один из фаворитов Кубка России. Смею предположить, что шанс пройти "Спартак" высок — это вполне реально.

В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 14 марта, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.