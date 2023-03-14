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    «Спартак» — «Урал». Ставки (к. 1.70) и прогноз на Кубок России 14 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Урал»
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    14 марта в Москве состоится первый полуфинальный матч между «Спартаком» и «Уралом». Встреча начнется в 20:00 мск. «Спартак» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 14 Марта 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 20:00 Урал Урал
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    «Спартак»

    Позади у хозяев три результативных поединка подряд, в которых они забивали сами, а также позволяли немало делать сопернику. В каждом из трех матчей москвичи пропускали по два мяча.

    Напомним, что во втором матче четвертьфинала Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» (4:2). Также он сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в РПЛ и победил «Факел» (3:2).

    Коэффициенты матча Спартак — Урал

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    Как видим, «красно-белые» сейчас допускают много ошибок в обороне, но компенсируют это своей результативностью.

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    Тем не менее результаты лучше всего говорят о состоянии команды Абаскаля. Она выиграла 3 матча из четырех, занимает второе место в РПЛ и очень близка к финалу Кубка России.

    «Урал»

    Гости сейчас тоже хороши. В прошлом раунде они прошли «Ростов». Первая игра была разведкой с ничьей (1:1), а уже дома «шмели» выиграли 2:1 и прошли в полуфинал.

    В РПЛ «Урал», как уже упоминалось ранее, потрепал нервы «Спартаку». Серия без поражений, которая насчитывает 25 матчей, пока что остановилась на победе команды в игре с «Торпедо» (1:0).

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    • Главным фактом подъема команды Гончаренко является то, что она постепенно выбралась из зоны вылета и сейчас занимает уже 10-е место в таблице.

    Однако стоит отметить, что она пропускает, и от «Спартака» пропустила больше всего. Только один матч из четырех последних гости отыграли всухую.

    Прогноз и ставки

    «Спартак» — фаворит поединка за 1.70. Ставка на победу «Урала» принимается с коэффициентом 4.50. На ничью можно поставить за 4.10.

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    «Спартак» не просто так фаворит встречи. Он будет играть дома. До этого он тоже принимал «Факел». «Уралу» придется снова ехать, так как прошлую встречу команда провела на выезде.

    Возможно, хозяева выиграют матч, но сама игра не будет результативной. Это первый матч в серии и незачем сразу раскрывать все карты.

    Ставка 1 — победа «Спартака» за 1.70. Ставка 2 — тотал матча меньше 2.5 за 2.17.

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    «Спартак» — «Урал»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на футбол. Команды возьмут голевую паузу
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