Слуцкий: В «Спартаке» россияне посадили легионеров на лавку

Известный тренерпризнался, что его удивляет российских футболистов

«Что меня отдельно удивляет и радует в "Спартаке", что у команды собраны качественные легионеры, но все россияне посадили их на лавку, за исключением Промеса и Николсона, который временами появляется в стартовом составе.

У "Спартака" очень сильная скамейка запасных, поэтому клуб прибавляет по ходу матчей.

Меня это очень сильно радует, потому что игроки стартового состава красно-белых выиграли конкуренцию, чего мы не видим в "Зените".

Мы не можем себе представить такое в "Зените", что россияне, в подавляющем большинстве, выигрывают конкуренцию у иностранцев. В "Спартаке" это происходит, мне это нравится», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19 туров.