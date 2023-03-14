ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии
    Все новости спорта

    Слуцкий: В «Спартаке» россияне посадили легионеров на лавку

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Известный тренер Леонид Слуцкий признался, что его удивляет российских футболистов «Спартака».

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    «Что меня отдельно удивляет и радует в "Спартаке", что у команды собраны качественные легионеры, но все россияне посадили их на лавку, за исключением Промеса и Николсона, который временами появляется в стартовом составе.

    У "Спартака" очень сильная скамейка запасных, поэтому клуб прибавляет по ходу матчей.

    Меня это очень сильно радует, потому что игроки стартового состава красно-белых выиграли конкуренцию, чего мы не видим в "Зените".

  • Переупрямили. Спорное судейство не помешало «Спартаку» набрать важнейшие три очка
  • Непростая победа красно-белых над «Факелом» — в нашем обзоре прессы
  • 11/03/2023

    • Мы не можем себе представить такое в "Зените", что россияне, в подавляющем большинстве, выигрывают конкуренцию у иностранцев. В "Спартаке" это происходит, мне это нравится», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?
  • «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Выйдет ли «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов?
  • «Порту» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Команды возьмут голевую паузу
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алькарас — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сандерленд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры