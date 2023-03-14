«Интер» и «Лацио» проигрывают титульную гонку «Наполи»

Всё меньше туров остаётся до окончания сезона в Серии А, а «Наполи» продолжает увеличивать преимущество над конкурентами. В зоне вылета без изменений. «Верона», «Кремонезе» и «Сампдория» — главные претенденты на понижение в классе.

Изменения в турнирной таблице

В итальянском чемпионате произошли всего три изменения. Основная рокировка коснулась места в лигочемпионской четвёрке. В топ вернулся «Милан», после того как оттеснил «Рому» на пятую строчку.

Календарь и таблица Серии А

Поменялись между собой ещё четыре клуба. Так на восьмое место поднялся «Торино», а «Болонья» опустилась на девятое. Шаг вперёд сделала «Фиорентина» и заняла 11 место, обойдя «Монцу» в таблице.

Кто остановит лидера?

Пожалуй, никто не сможет остановить клуб из Неаполя. «Наполи» демонстрирует мощь, пока другие фавориты на регулярной основе теряют очки. Неаполитанцы в этом сезоне одержали 22 победы в 26 матчах.

В рамках минувшего тура «адзурри» в домашних стенах нанесли поражение «Аталанте» (2:0). В составе «Наполи» голами отметились Хвича Кварацхелия и Амир Ррахмани. Оба мяча были забиты во второй половине поединка. Так неаполитанцы реабилитировались за поражение в 25 туре от «Лацио» (0:1).

В активе «Наполи» — 68 очков. Это на 18 баллов больше, чем у остальных команд итальянского первенства.

Кто зацепится за лигочемпионскую четвёрку?

«Интер» занимает второе место в Серии А, но команда буквально буксует: сначала была ничья и победа, затем поражение и победа. И вот снова проигрыш. Клуб из Милана уступил в гостевом матче против «Специи» (1:2).

На данный момент у «Интера» — 50 очков, на один балл меньше у «Лацио», который идёт третьим в таблице. Римский клуб не смог выиграть у «Болоньи», соперники разошлись миром (0:0).

Оливье Жиру, нападающий «Милана» globallookpress.com

В топ-4 вернулся «Милан», действующий чемпион в домашнем матче не смог переиграть «Салернитану» (1:1). К слову, «россонери» в очередной раз упускают победу в матчах с клубами ниже классом.

Кто на понижение в классе?

Верона — 18-й клуб итальянского чемпионата, в активе команды 19 очков. Всего одна победа и команда может вернуться в борьбу за выживание. Отставание от спасительного 17-го места, которое сейчас занимает «Специя», составляет 5 очков.

Плачевную ситуацию можно наблюдать за «Кремонезе» и «Сампдории». Этот тандем замыкает Серию А с активом в 12 баллов.

Кто сыграет в 27 туре?

Лидер Серии А «Наполи» следующую игру чемпионата проведёт на выезде против «Торино», матч состоится в воскресенье, 19 марта.

В этот же день, 19 марта запланированы два поединка с приставкой «супер». Во-первых, состоится римское дерби, в котором «Лацио» примет «Рому». На статус центральной встречи тура также претендует пара «Интер» — «Ювентус».

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Матчи 27 тура чемпионата Италии пройдут с 17 по 19 марта.