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    «Интер» и «Лацио» проигрывают титульную гонку «Наполи»

    Серия А: Итоги 26-го тура

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    Фрагмент матча «Наполи» — «Аталанта»
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    Фрагмент матча «Наполи» — «Аталанта»
    Всё меньше туров остаётся до окончания сезона в Серии А, а «Наполи» продолжает увеличивать преимущество над конкурентами. В зоне вылета без изменений. «Верона», «Кремонезе» и «Сампдория» — главные претенденты на понижение в классе.

    Изменения в турнирной таблице

    В итальянском чемпионате произошли всего три изменения. Основная рокировка коснулась места в лигочемпионской четвёрке. В топ вернулся «Милан», после того как оттеснил «Рому» на пятую строчку.

    Календарь и таблица Серии А

    Поменялись между собой ещё четыре клуба. Так на восьмое место поднялся «Торино», а «Болонья» опустилась на девятое. Шаг вперёд сделала «Фиорентина» и заняла 11 место, обойдя «Монцу» в таблице.

    Кто остановит лидера?

    Пожалуй, никто не сможет остановить клуб из Неаполя. «Наполи» демонстрирует мощь, пока другие фавориты на регулярной основе теряют очки. Неаполитанцы в этом сезоне одержали 22 победы в 26 матчах.

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    • В рамках минувшего тура «адзурри» в домашних стенах нанесли поражение «Аталанте» (2:0). В составе «Наполи» голами отметились Хвича Кварацхелия и Амир Ррахмани. Оба мяча были забиты во второй половине поединка. Так неаполитанцы реабилитировались за поражение в 25 туре от «Лацио» (0:1).

    В активе «Наполи» — 68 очков. Это на 18 баллов больше, чем у остальных команд итальянского первенства.

    Кто зацепится за лигочемпионскую четвёрку?

    «Интер» занимает второе место в Серии А, но команда буквально буксует: сначала была ничья и победа, затем поражение и победа. И вот снова проигрыш. Клуб из Милана уступил в гостевом матче против «Специи» (1:2).

    На данный момент у «Интера» — 50 очков, на один балл меньше у «Лацио», который идёт третьим в таблице. Римский клуб не смог выиграть у «Болоньи», соперники разошлись миром (0:0).

    Оливье Жиру, нападающий «Милана»
    globallookpress.com

    В топ-4 вернулся «Милан», действующий чемпион в домашнем матче не смог переиграть «Салернитану» (1:1). К слову, «россонери» в очередной раз упускают победу в матчах с клубами ниже классом.

    Кто на понижение в классе?

    Верона — 18-й клуб итальянского чемпионата, в активе команды 19 очков. Всего одна победа и команда может вернуться в борьбу за выживание. Отставание от спасительного 17-го места, которое сейчас занимает «Специя», составляет 5 очков.

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    • Плачевную ситуацию можно наблюдать за «Кремонезе» и «Сампдории». Этот тандем замыкает Серию А с активом в 12 баллов.

    Кто сыграет в 27 туре?

    Лидер Серии А «Наполи» следующую игру чемпионата проведёт на выезде против «Торино», матч состоится в воскресенье, 19 марта.

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    В этот же день, 19 марта запланированы два поединка с приставкой «супер». Во-первых, состоится римское дерби, в котором «Лацио» примет «Рому». На статус центральной встречи тура также претендует пара «Интер» — «Ювентус».

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    Матчи 27 тура чемпионата Италии пройдут с 17 по 19 марта.

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