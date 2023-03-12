«Зенит» — «Химки»: составы, прогноз, онлайн

«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 19‑го тура российской Премьер‑лиги РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос (к), Родригао, Роберт Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

«Химки»: Гудиев, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов (к), Маркос Гильерме, Жаниу Бикел.

Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Зенит» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Химки» идут на 15-й строчке — 13 очков.

Календарь и таблица РПЛ

С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке, следить за ходом игры — тут.