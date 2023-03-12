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    «Зенит» — «Химки»: стартовые составы команд

    «Зенит» — «Химки»: составы, прогноз, онлайн

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    «Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 19‑го тура российской Премьер‑лиги РПЛ.

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    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос (к), Родригао, Роберт Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

    «Химки»: Гудиев, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов (к), Маркос Гильерме, Жаниу Бикел.

    Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Зенит» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Химки» идут на 15-й строчке — 13 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке, следить за ходом игры — тут.

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