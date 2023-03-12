«Зенит» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 14:00 мск. «Зенит» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» в нынешнем сезоне привычно видится фаворитом сезона. Ныне питерцы как раз уверенно лидируют в РПЛ, имея восьмиочковый гандикап от ближайшего преследователя «Спартака».

Отметим почти образцовую надежность тылов «Зенита». В 18 матчах чемпионата команда Сергея Семака пропустила всего 7 мячей.

Коэффициенты матча Зенит — Химки 1X2Новым игрокам 1.0613.0027.00Фрибет$40

В своем последнем поединке команда добыла победу. Петербуржцы уверенно переиграли «Пари НН» (3:0).

Календарь и таблица РПЛ

До того «Зенит» еще и добыл кубковую викторию. Скромная ульяновская «Волга» была обыграна уверенно (0:3).

В этой встрече хозяева явно намерены добыть дежурные три очка. Все для этого у питерцев есть, включая атакующие ресурсы.

«Химки»

Эта команда в нынешнем сезоне пасет задних. «Химки» находится на 15 месте в турнирной таблице, сражаясь за выживание в элите.

При этом подмосковный клуб имеет заметные сложности с реализацией. В 18 матчах «Химки» забили всего 17 мячей.

В предыдущем своем поединке команда добыла один балл. На выезде «Химки» не дали обыграть себя «Факелу» (1:1).

В зимнее межсезонье команда очень серьезно изменилась. «Химкам» явно не по силам тягаться с сильнейшим клубом России.

Гостей в этой встрече ожидает сложнейшее испытание на прочность. К тому же «Химки» еще не разу в истории не обыгрывали «Зенит».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.08.

На викторию «Химок» дают — 39.00, ничья оценена — в 16.00.

Гости настроены дать бой чемпиону , и вполне способны избежать разгромного поражения.

Наш прогноз — Фора «Химок» +2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.66.