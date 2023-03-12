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    Химчане избегут разгрома от «Зенита»

    «Зенит» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, РПЛ, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Химки»
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    Далер Кузяев
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 14:00 мск. «Зенит» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Марта 2023 года
    Зенит
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    «Зенит»

    «Зенит» в нынешнем сезоне привычно видится фаворитом сезона. Ныне питерцы как раз уверенно лидируют в РПЛ, имея восьмиочковый гандикап от ближайшего преследователя «Спартака».

    Отметим почти образцовую надежность тылов «Зенита». В 18 матчах чемпионата команда Сергея Семака пропустила всего 7 мячей.

    Коэффициенты матча Зенит — Химки

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    В своем последнем поединке команда добыла победу. Петербуржцы уверенно переиграли «Пари НН» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    До того «Зенит» еще и добыл кубковую викторию. Скромная ульяновская «Волга» была обыграна уверенно (0:3).

    В этой встрече хозяева явно намерены добыть дежурные три очка. Все для этого у питерцев есть, включая атакующие ресурсы.

    «Химки»

    Эта команда в нынешнем сезоне пасет задних. «Химки» находится на 15 месте в турнирной таблице, сражаясь за выживание в элите.

    При этом подмосковный клуб имеет заметные сложности с реализацией. В 18 матчах «Химки» забили всего 17 мячей.

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    • В предыдущем своем поединке команда добыла один балл. На выезде «Химки» не дали обыграть себя «Факелу» (1:1).

    В зимнее межсезонье команда очень серьезно изменилась. «Химкам» явно не по силам тягаться с сильнейшим клубом России.

    Гостей в этой встрече ожидает сложнейшее испытание на прочность. К тому же «Химки» еще не разу в истории не обыгрывали «Зенит».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.08.

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    На викторию «Химок» дают — 39.00, ничья оценена — в 16.00.

    Гости настроены дать бой чемпиону, и вполне способны избежать разгромного поражения.

    Наш прогноз — Фора «Химок» +2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.66.

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    «Зенит» — «Химки»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Химчане избегут разгрома от «Зенита»
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