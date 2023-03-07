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    «Зенит» увеличивает отрыв, а конкуренты теряют очки

    РПЛ: Итоги 18-го тура

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    Фрагмент матча «Зенит» — «Пари НН»
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    Фрагмент матча «Зенит» — «Пари НН»
    «Зенит» с победы начал вторую половину сезона российской Премьер-лиги. А «Спартак» и «Ростов» на двоих набрали всего один балл. К тройке лидеров подтянулось «Динамо»

    Изменения в турнирной таблице

    Тройка лидеров РПЛ сохранила свои места и после матчей 18 тура: «Зенит» — первый; «Спартак» — второй; «Ростов» — третий.

    Календарь и таблица РПЛ

    Минувший игровой день внес лишь одно изменение в турнирную таблицу. «Локомотив» поднялся на 13 место после победы над «Ростовым» (3:1) и обошёл «Факел», откинув воронежский клуб на 14 позицию.

    + 8 очков

    «Зенит» увеличил преимущество над ближайшими конкурентами с шести до восьми очков (!). Питерцы на своём поле нанесли крупное поражение «Пари НН» (3:0).

    Первым в составе невского клуба отличился Малком. Бразильскому форварду была отведена роль главной ударной силы «Зенита» в матче, оформив в поединке дубль. Голы Малком забил на 12-й и 47-й минутах. Точку в противостоянии поставил Александр Ерохин, сделал он это за восемь минут до финального свистка.

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    • Отметим, что «Зенит» не просто лидирует в чемпионате, а делает это уверенно. После 18 туров невский клуб набрал 45 очков при 14 победах и 3 ничьих. Было и одно поражение от «Ахмата» (1:2) в 16-м игровом дне.

    Выпали из борьбы?

    Пока «Зенит» набирает свои очки — его главный конкурент в битве за золото «Спартак» продолжает спотыкаться. «Красно-белым» не удалось выиграть в домашнем поединке с «Уралом» (2:2).

    На протяжении всего матча «Спартаку» приходилось отыгрываться благодаря усилиям Руслана Литвинова. Сначала Рай Влут реализовал пенальти на 29-й минуте и вывел «Урал» вперёд. Это преимущество держалось до конца первого тайма, пока Литвинов не оформил гол в раздевалку.

    Руслан Литвинов, полузащитник «Спартака»
    globallookpress.com

    Новая попытка «Урала» вырваться вперёд увенчалась успехом на 64-й минуте в момент, когда Эрик Бикфалви снова заставил «спартаковцев» отыгрываться. На 75-й минуте решающее слово осталось за Литвиновым, дубль полузащитника спас «Спартак» от поражения.

    «Спартак» скорее потерял два очка, чем приобрёл одно, хотя и пришлось дважды отыгрываться. Отпустив «Зенит» в отрыв, «красно-белые» сохранили за собой второе место, набрав 37 очков.

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    • После неудачной игры с «Локомотивом» (1:3) из чемпионской гонки выпал «Ростов». Южане смогли ответить сопернику голом престижа в исполнении Николая Комличенко на 87-й минуте. За «железнодорожников» хет-трик оформил Артём Дзюба.

    «Ростов» остался на третьем месте в чемпионате с активом в 35 очков. К ростовчанам подтянулся клуб «Динамо», заработав 32 пункта.

    Другие матчи тура

    В 18 туре чемпионата России были зафиксированы три ничейных результата. Помимо матча «Спартак» — «Урал», миром разошлись «Факел» и «Химки» (1:1), а также «Краснодар» и «Торпедо» (2:2).

    Гиорги Шелия, вратарь «Ахмата»
    globallookpress.com

    А ещё игровой день можно назвать домашним, так как в четырёх встречах победу праздновали хозяева. Кроме «Зенита» успеха добились ещё три коллектива: «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1), «Динамо» оказался сильнее «Крыльев Советов» (1:0), а «Сочи» нанёс поражение ЦСКА (2:0).

    Тур № 19

    Следующий тур чемпионата России пройдёт с 10 по 12 марта. Лидер турнира «Зенит» свой матч проведёт дома, в воскресенье 12 марта. В этот день в Санкт-Петербург пожалует команда «Химки».

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    Днём ранне, в субботу, 11 марта «Спартак» в родных стенах примет «Факел», а «Ростов» на своей арене сыграет с «Пари НН».

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