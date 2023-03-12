«Ростов» — «Пари НН»: прогноз, составы, коэффициенты

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Полоз, Голенков.
Запасные: Григорьев, Цулая, Терентьев, Прохин, Чернов, Бочаров, Миронов, Тугарев, Селява, Шанталий, Комаров, Мельников.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Корнюшин, Александров, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Севикян, Сулейманов.
Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Юлдошев, Шарипов, Шильцов, Берковский, Яковлев, Янсане.
Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.