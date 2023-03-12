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    «Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд

    «Ростов» — «Пари НН»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Ростов» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 19‑го тура российской Премьер‑лиги РПЛ.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    «Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Полоз, Голенков.

    Запасные: Григорьев, Цулая, Терентьев, Прохин, Чернов, Бочаров, Миронов, Тугарев, Селява, Шанталий, Комаров, Мельников.

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Корнюшин, Александров, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Севикян, Сулейманов.

    Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Юлдошев, Шарипов, Шильцов, Берковский, Яковлев, Янсане.

    Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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