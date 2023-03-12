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    Команда Карпина возьмет три очка

    «Ростов» — «Пари НН». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, РПЛ, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Пари НН»
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    Валерий Карпин
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет в воскресенье, 12 марта, начало — в 19:30 мск. «Ростов» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Марта 2023 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:30 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Ростов»

    Команда из Ростова-на-Дону продолжает бороться за самые высокие места в текущем сезоне российской Премьер-лиги. В настоящий момент ростовчане занимают третье место в турнирной таблице.

    В активе «сине-желтых» 35 очков. Они лишь на два пункта отстают от второго «Спартака» и на три балла опережают четвертое «Динамо», поэтому вся борьба за топ-3 еще впереди.

    Коэффициенты матча Ростов — Пари НН

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    В первом матче после возобновления сезона «Ростов» в родных стенах уступил московскому «Локомотиву» (1:3). Также подопечные Валерия Карпина не смогли пройти «Урал» из Екатеринбурга в 1/4 финала Кубка России (1:1, 1:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    До этого «Ростов» провел шесть матчей на учебно-тренировочных сборах. Ростовчане трижды выиграли, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.

    «Пари НН»

    «Горожане» стартовали во второй части сезона с крупного поражения от «Зенита» (0:3). До этого нижегородцы также провели поединок Кубка России против «Звезды» из Санкт-Петербурга, в котором одержали победу со счетом 2:0.

    Перед этим подопечные Артема Горлова также проводили товарищеские матчи на сборах. Они проиграли три игры, также трижды сыграли вничью, но последний спарринг выиграли.

    В чемпионате страны «Пари НН» продолжает борьбу за выживание. В настоящий момент команда из Нижнего Новгорода занимает двенадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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  • 06/03/2023

    • В активе «горожан» сейчас лишь 19 очков после 18 матчей. Они только на три пункта опережают московский «Локомотив», который находится в зоне переходных матчей. Зона прямого вылета в двух победах, в шести баллах, от «Пари НН».

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, явным фаворитом данного противостояния является «Ростов», на победу которого выставлен коэффициент 1.78.

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    На викторию «Пари НН» можно поставить за 4.50, ничья оценена в 3.50.

    Думается, что «Ростов» сильнее и сможет добыть первую победу в 2023 году. На это и поставим.

    Также рассмотрим вариант, что будет малорезультативный футбол и поставим на то, что команды не забьют три мяча на двоих.

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    «Ростов» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Команда Карпина возьмет три очка
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