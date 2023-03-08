Павлюченко: Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную России

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о том, что полузащитник «Монако»и хавбек «Торино»вошли в расширенный состав национальной команды на ближайшие товарищеские матчи.

«Если тренер вызывает, то приезжать должны все — это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России. Играть в сборной — это престиж!

Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать. Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать.

Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Мы, болельщики, все ждем и хотим, чтобы наша сборная участвовала в товарищеских играх.

Будет правильно, если все приедут», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, в марте сборная России должна сыграть с национальными командами Ирана и Ирака.