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  • 18:26
    • Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи
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    Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи

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    Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на мартовские сборы. Его приводит официальный телеграм-канал главной команды страны.

    сборная России
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    сборная России

    Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Сослан Джанаев («Сочи), Илья Помазун (»Урал«, Екатеринбург).

    Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба — "Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все — "Спартак", Москва), Максим Осипенко (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Артём Макарчук (»Сочи«), Александр Солдатенков (»Крылья Советов«, Самара), Мингиян Бевеев (»Урал«, Екатеринбург), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Станислав Магкеев (»Локомотив«, Москва).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — "Локомотив", Москва), Данил Глебов (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — "Зенит", Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов (»Краснодар), Александр Коваленко («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все — «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Писарский («Крылья Советов», Самара), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

    Напомним, что в марте сборная России должна провести контрольные игры с национальными командами Ирана и Ирака.

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