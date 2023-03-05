«Краснодар» — «Торпедо»: счет 2:2, обзор голов

В матче 18-го тура российской Премьер-лигив родных стенах не смог переиграть московское. Команды сыграли вничью 2:2.

В составе краснодарцев забили Сергей Петров и Джон Кордоба, а за гостей отличились Илья Стефанович и Игорь Лебеденко.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Торпедо 2:2 Голы: 0:1 Stefanovich I. (9'), : (24'), 1:1 Petrov S. (62'), 2:1 Cordoba J. (70'), 2:2 Игорь Лебеденко (78') Краснодар: Ильзат Ахметов (Олакунле Олусегун, 74'), Михайло Баньяц (Александр Кокшаров, 90'), Cobnan M. D. (Алексей Ионов, 74'), Cordoba J., Хуниор Алонсо, Kady Borges (Chernikov A., 90'), Кайо Панталеан, Petrov S., Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян Торпедо: Александр Довбня, Иван Енин (Олег Кожемякин, 34'), Давид Караев (Jaja, 73'), Kutepov I. (Proshkin E., 72'), Равиль Нетфуллин, Reyna Y. (Savic I., 66'), Roganovic B., Евгений Шляков, Stefanovich I. (Игорь Лебеденко, 72'), Yuzepchuk R., Юрий Журавлёв Предупреждения: Cobnan M. D. (12'), Roganovic B. (12'), Kutepov I. (18'), Cordoba J. (40'), Kady Borges (45+1'), Proshkin E. (90+8')

После этой игры «Краснодар» имеет в своем активе 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Торпедо» семь пунктов и последняя строчка.