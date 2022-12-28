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    Нигматуллин: Переход РФС в Азию происходит из-за политического давления

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    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

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    «Ощущение, что решение принимается исключительно из-за политического давления? Очевидно, что большого желания переходить в Азию нет ни у кого.

    Понятно, что все это связано с политической ситуацией. Но это очень сильно может навредить российскому футболу.

    Настоящее развитие там, где играть интересно, где представлено большое количество сильных команд. А это, конечно, Европа», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

  • Источник в УЕФА: Переход России в АФК не изменит позицию ФИФА
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    • Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

    Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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