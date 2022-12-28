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    Источник в УЕФА: Переход России в АФК не изменит позицию ФИФА

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    В случае возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов переложить всю ответственность за окончательное решение на российскую сторону.

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    Источник, близкий к организации, сообщил «Спорт-Экспрессу», что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять российскую федерацию.

    Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается.

    В УЕФА дают понять, что при нынешнем руководстве Европейского футбольного союза РФС будет крайне непросто вернуться обратно в ближайшие годы.

    При этом следует отметить, что весной 2023 года Чеферин намерен переизбираться на новый срок и пока он единственный кандидат. В случае успеха словенец останется боссом европейского футбола до весны 2027-го.

    Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

    Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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