РФС перенес голосование о переходе в АФК

Александр Дюков Фото: globallookpress.com
Напомним, что на прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.
«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК.
Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», — говорится в заявлении.
В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.