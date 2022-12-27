РФС перенес голосование о переходе в АФК

РФС перенес голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.

«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК.

Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», — говорится в заявлении.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.