Дюков: Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию

Президент Российского футбольного союза (РФС)заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

«Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим свет в конце тоннеля. Возможность возвращения в международные соревнования ― переход в Азию. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию. Никто не готов дать письменную гарантию, но готовы рассмотреть наше обращение. Решение будет приниматься большинством голосов», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

В феврале 2022 года УЕФА приняла решение отстранить российские команды, в том числе сборную, от участия в соревнованиях под эгидой организации.