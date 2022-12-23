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    Дюков: Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию

    Футбол РФС Футбол России
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

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    «Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим свет в конце тоннеля. Возможность возвращения в международные соревнования ― переход в Азию. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию. Никто не готов дать письменную гарантию, но готовы рассмотреть наше обращение. Решение будет приниматься большинством голосов», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

    В феврале 2022 года УЕФА приняла решение отстранить российские команды, в том числе сборную, от участия в соревнованиях под эгидой организации.

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