Член исполкома РФС о переносе голосования по переходу в Азию: Причины мне неизвестны

Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года Фото: globallookpress.com
«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», — приводит слова Афанасьева Sport24.
Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.
Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.