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    Член исполкома РФС о переносе голосования по переходу в Азию: Причины мне неизвестны

    Футбол РФС Сборная России Футбол России ФИФА УЕФА
    Член исполкома РФС и президент Футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев не смог ответить на вопрос, почему РФС решил перенести голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года
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    Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года

    «Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», — приводит слова Афанасьева Sport24.

    Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

    Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

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    • Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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