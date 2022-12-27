Член исполкома РФС о переносе голосования по переходу в Азию: Причины мне неизвестны

Член исполкома РФС и президент Футбольного союза «Приволжье»не смог ответить на вопрос, почему РФС решил перенести голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», — приводит слова Афанасьева Sport24.

Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.