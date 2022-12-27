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    Колосков о переносе голосования по переходу в Азию: Думаю, взяли паузу, чтобы получить гарантии от ФИФА

    Футбол РФС Сборная России Футбол России ФИФА УЕФА
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, почему РФС решил перенести голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе.

    На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Юрист Прокопец очень хорошо дал разъяснения по всем позициям.

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    • Понятно, что возникает много вопросов — главный из них — примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

    Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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