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    Аршавин о переходе в Азию: Я бы никуда не дергался, а спокойно занимался устройством нашего футбола

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    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) нет смысла переходить в Азиатскую конфедерацию футболу.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Нужно быть внутри процесса, чтобы знать, что нашим руководителям в кулуарах говорят УЕФА и AFC. Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича (Дюкова). Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу.

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    • Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики.

    Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие‑либо решения», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

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