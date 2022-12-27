Аршавин о переходе в Азию: Я бы никуда не дергался, а спокойно занимался устройством нашего футбола

Бывший капитан сборной Россиисчитает, что Российскому футбольному союзу (РФС) нет смысла переходить в Азиатскую конфедерацию футболу.

«Нужно быть внутри процесса, чтобы знать, что нашим руководителям в кулуарах говорят УЕФА и AFC. Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича (Дюкова). Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу.

Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики.

Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие‑либо решения», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.