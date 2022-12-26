Спортивный юрист о переходе РФС в Азию: Возможности, связанные с УЕФА, закрываются пожизненно

Cпортивный юристрассказал о рисках возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Чтобы выйти, требуется не только решение ФИФА, но и согласование с УЕФА. Мы уведомляем и выходим. А вхождение — это вопрос голосования. Даже если мы решим вернуться в Европу, не факт, что 50 процентов плюс один голос получим. Возможности, связанные с УЕФА, закрываются пожизненно. Дюков сказал, что ему интересна полемика, они пытаются поймать все аргументы.

Я сторонник того, что нельзя ни при каких раскладах переходить в Азию. Это не есть неуважение к Азии или другой конфедерации. Когда мы оцениваем переход, мы должны оценивать его по четырем критериям — спортивному, финансовому, политическому, морально‑эмоциональному.

Думаю, все скажут, что по спортивному критерию с УЕФА не сравнится даже Южная Америка. Финансы: УЕФА и без нас — самая богатая конфедерация, а с нами еще богаче. Морально‑эмоциональные категории оценочны, я общался с многими людьми, живущими футболом, не встретил поддержки перехода в AFC.

Политический вопрос: надо признать, что главным оппонентом для нас являются УЕФА и европейские страны. Есть две конфигурации: мы хотим поддерживать с ними хорошие отношения, но если мы выходим, то полностью теряем возможность взаимодействия. Если хотим конфронтации, то тоже ничего не выиграем. Баба с возу — кобыле легче, мы уйдем, они про нас забудут», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Сообщалось, что в УЕФА выступают против ухода России и Азию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.