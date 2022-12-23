В УЕФА выступают против ухода России и Азию Фото: globallookpress.com
«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнeт снова интегрироваться в европейский.
Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сообщил источник «Чемпионату».
Сегодня, 23 декабря, на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) будет обсуждаться возможность перехода России из УЕФА в АФК.