В УЕФА выступают против ухода России и Азию

В руководстве УЕФА намерены помешать РФС выйти из состава организации. Ранее сообщалось, что российские футбольные власти в условиях санкций намерены рассмотреть вопрос перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнeт снова интегрироваться в европейский.

Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сообщил источник «Чемпионату».

Сегодня, 23 декабря, на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) будет обсуждаться возможность перехода России из УЕФА в АФК.